Die Gemeindeversammlung von Wislikofen hat am Mittwochabend beschlossen, Kaniz Fatema Khan einzubürgern. Der Entscheid fiel deutlich aus: 67:11 Stimmen. Anwesend waren 85 von 242 Stimmberechtigte.

Die Einbürgerung geriet in die Schlagzeilen, weil der Gemeinderat sie wegen «schwacher sprachlichen Kenntnisse» und fraglicher Integration ablehnte. Dies, obwohl Khan seit zehn Jahren in der Gemeinde lebt, dort arbeitet, Kontakt mit Nachbarn pflegt und an Veranstaltungen im Dorf teilnimmt.

Update folgt...