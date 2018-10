Am kommenden Sonntag, 21. Oktober, treffen sich die Orientierungsläufer aus dem Aargau zum letzten regionalen Wettkampf der Jahreswertung. Der Saisonabschluss findet dieses Jahr im Rahmen des Zurzacher OLs statt, der bereits zum 71. Mal von den Orientierungsläufern der OL-Gruppe Cordoba auf die Beine gestellt wird. Austragungsort ist der Wald des Achenbergs neben Klingnau. Da es sich um die letzte Gelegenheit handelt, vor dem Winter die technische und läuferische Form im Direktvergleich zu testen, rechnet Thomas Schneider, Laufleiter und Club-Präsident, mit einer regen Beteiligung: Bis zu 450 Teilnehmer werden erwartet.

Einen grossen Teil davon werden wohl die Jugendkategorien ausmachen, da der Zurzacher OL dieses Jahr ebenfalls der finale Lauf der Aargauer Schüler- und Jugendmeisterschaften sein wird. Ein erfolgreicher Lauf mag dem einen oder anderen helfen, Plätze in der Schlusswertung gut zu machen oder sogar im Rennen um die Medaillen mitzulaufen.

Viele Kategorien für Läufer

Das Angebot an Bahnen, die quer über die Westseite des Achenbergs führen, ist von hoher Qualität, wie das OK der OL-Gruppe Cordoba betont. Zuständig dafür ist Schweizer Junioren-Kadermitglied Timo Suter. Der 20-Jährige erhofft sich, seine Erfahrungen durch die etlichen Teilnahmen an nationalen und internationalen OL-Wettkämpfen positiv nutzen und somit spannende Bahnen im technisch fordernden Mittellandwald anbieten zu können.

In der 71. Ausgabe des Zurzacher OLs will die OL-Gruppe Cordoba neue Wege gehen. So wird der traditionsreiche Lauf dieses Jahr zum ersten Mal mit einer reduzierten Anzahl Helfern und bewusst einfach organisiert. Trotzdem sollen die Traditionen des sogenannten «Zurzachers» nicht zu kurz kommen. Die Kategorie «Turner/Innen» wird daher erneut angeboten, um auch die Sportler aus diesem Kreise dieses Jahr unter den Teilnehmern zu haben.

Auch für Familien, Paare, Kinder und Quereinsteiger, die Lust auf einen etwas anderen Sonntagsspaziergang haben, bleiben die passenden Kategorien Familien, «Sie&Er», «sCOOL» und «Offen» weiter erhalten. Wer sich spontan entschliesst, mitzumachen, kann dies direkt vor Ort tun: Die Anmeldung ist zwischen 9 und 12 Uhr in der Schulanlage «Propstei» in Klingnau möglich. Auch für ausreichend Verpflegung ist gesorgt. Jeder Anwesende mit kleinem oder grossem Hunger – ob Läufer, Begleiter oder Spaziergänger – findet in der OL-Beiz eine reichhaltige Auswahl. (AZ)

71. Zurzacher OL Sonntag, 21. Oktober, Anmeldung von 9 bis 12 Uhr, Start möglich von 9.30 bis 12.30 Uhr, Schulanlage Propstei, Klingnau.