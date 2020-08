Der Ruhige, der auch Stürme aushält: Patrick Gosteli ist der dienstälteste Zurzibieter Grossrat

Wir treffen Patrick Gosteli im Naturschutzgebiet in Kleindöttingen. Unweit des Gemeindehauses, aber mittendrin in einer intakten Landschaft. Als Kind spielte er hier im Winter auf dem Weiher Eishockey und nahm im Sommer ein kühlendes Fussbad. Für den 47-Jährigen ist das Gebiet entlang der Aare ein Kraftort. Hier kann er abschalten, Energie tanken und seine Gedanken ordnen.

Gosteli galt einst als politischer Senkrechtstarter. 2006 wurde er in den Gemeinderat gewählt, 2008 rückte er für seinen Mentor Erich Vögeli in den Grossen Rat nach und 2010 wählten ihn die Böttstemer zum neuen Ammann. Seither zählt der diplomierte Betriebswirtschafter zu einer festen Grösse in der kantonalen und kommunalen Politik. Er ist unter anderem Vizepräsident der SVP-Grossratsfraktion und präsidiert die Kommission für Volkswirtschaft und Abgaben. Er hat mehrere öffentliche Ämter inne und wirkt in Stiftungs- und Verwaltungsräten.