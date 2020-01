Der «Rosengarten» wartet auf einen Wirt: «Einige Interessenten konnten nicht einmal eine Kaution hinterlegen»

«Klingnau ist überall», schrieb die «NZZ am Sonntag» in einem Artikel zum Beizensterben in der Schweiz letzten Frühling. Dass ausgerechnet die Zurzibieter Gemeinde als Beispiel herhalten musste, war nicht zufällig.

Die prekäre Gastrosituation ist im Städtli an der Aare besonders ausgeprägt. Die einst gut besuchten Lokale «Sommerau», der «Ecke», und letzten Frühling schlossen auch der «Rosengarten» und «Rebstock». Wobei der «Rebstock» kürzlich mit neuem Pächter wiedereröffnete.

Klingnau bildet das landesweite Problem anschaulich ab. Gasthäuser haben 2018, laut dem Marktforschungsinstitut AmPuls Market Research, annähernd 1 Milliarde Franken an Einnahmen verloren. Ihr Umsatz sank auf 12,3 Milliarden, auf ein Minus von 7 Prozent zum Vorjahr.