Kaum ist das Winzerfest in Döttingen mit seinen 55 000 Besuchern vorbei, wartet der nächste Grossanlass auf die Region: In Kleindöttingen präsentieren der Gewerbeverein Aaretal-Kirchspiel und seine Mitglieder ihr Schaffen dem Publikum. Erwartet werden an den vier Tagen zwischen 20 000 und 30 000 Besucher. Die regionale Gewerbeausstellung (Rega) findet alle vier Jahre statt. Erstmals ging sie 1974 über die Bühne, vor vier Jahren kamen rund 22 000 Besucher an die Stände der damals 112 Aussteller.

Am Donnerstag ab 17 Uhr treffen auf dem Schulgelände in Kleindöttingen die Ehrengäste ein. Unter ihnen auch Regierungsrat Markus Dieth. Nach den Ansprachen und dem offiziellen Eröffnungsakt begibt sich die Gästeschar auf den Rundgang übers Messegelände. «Mit rund 100 Ständen sind in diesem Jahr etwas weniger Aussteller vertreten als zuletzt», sagt Emil Enzler vom Organisationskomitee, «dafür sind die einzelnen Stände grösser und aufwendiger gestaltet.»