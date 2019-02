Dass die Lage des Veloclub Zurzach ernst ist, wissen die Mitglieder spätestens seit der letzten Generalversammlung im vergangenen Herbst. Damals kündigten Präsident Patrick Oeschger und ein weiteres Vorstandsmitglied ihren Rücktritt an. Da das fünfköpfige Gremium bereits zuvor eine Vakanz hatte, droht dem Verein, gemäss Statuten, nun die Handlungsunfähigkeit. Um das zu verhindern, sucht man fieberhaft nach Lösungen. Die erhoffte Resonanz auf seinen letzten Aufruf ist allerdings ausgeblieben. Mit einer Infoveranstaltung am kommenden Montag im Restaurant Zurzacherhof wirft Oeschger nun quasi den letzten Rettungsanker aus. Er hat Velo affine Personen aus der Region eingeladen, in der Hoffnung, dass sie sich jemand in irgendeiner Form im Verein engagieren wird. «Mit Vorteil im Vorstand», sagt der Inhaber einer Gartengestaltungsfirma aus Klingnau. Es gebe nichts zu beschönigen. «Die personellen Probleme sind gravierend», spricht Oeschger Klartext. Die Existenz stehe auf dem Spiel.

Die Mitgliederzahlen gehen seit Jahren zurück. Dadurch müssen die Aufgaben auf immer weniger Schultern verteilt werden. Irgendwann gehe die Rechnung nicht mehr auf, sagt Patrick Oeschger. Momentan zählt der Verein noch rund 20 Mitglieder, die sich aktiv beteiligen, in den Spitzenzeiten waren es weit über hundert.

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr

Der VC Zurzach blickt auf eine lange und Mitte des letzten Jahrhundert auf eine ruhmreiche Geschichte zurück: Nach dem Zweiten Weltkrieg löste Lokalmatador Ernst Stettler mit seinen Erfolgen an der Tour de Suisse und an den Weltmeisterschaften im Bezirkshauptort einen wahren Veloboom aus. Und an den Radrennen im Ort nahmen auch die damaligen Helden Ferdi Kübler und Hugo Koblet teil. 1994 organisierte der Veloclub nochmals die Schweizermeisterschaften im Einzelzeitfahren.