«Der Kanton schwächt die Bildungschancen»: Grosse Enttäuschung in Klingnau über Bez-Entscheid

Die Diskussionen um die Bezirksschulstandorte gehen in die nächste Runde, nachdem der Regierungsrat darüber informiert hat, dass die Bezirksschule in Klingnau aufgehoben werden soll. Dabei ist schon seit Jahren klar: Eine der vier Bezirksschulen im Zurzibiet muss Anfang August 2022 schliessen – die vom Kanton geforderten Schülerzahlen können nicht mehr gleichzeitig an allen Standorten erreicht werden. Ob es Bad Zurzach, Endingen, Klingnau oder Leuggern trifft, darauf konnten sich die Zurzibieter Gemeinden allerdings nicht einigen. Nun hat der Regierungsrat entschieden: Die Standorte in Bad Zurzach und Endingen, der als einziger die Schülerzahlen erreicht, bleiben bestehen. Jener in Klingnau wird aufgehoben.

Den Entscheid für den dritten Bez-Standort im Bezirk überlässt die Regierung den betroffenen Gemeinden aus dem Gemeindeverband Oberstufe Kirchspiel. Böttstein, Döttingen, Full-Reuenthal, Leibstadt, Leuggern, Mandach und Schwaderloch haben bis Ende Jahr Zeit, sich zu einigen, wie es in einer Mitteilung heisst. Ansonsten spricht der Kanton wieder ein Machtwort.

Der Regierungsrat ist bei seinem Entscheid einem der drei Vorschläge gefolgt, die der Gemeindeverband Zurzibiet Regio im vergangenen Herbst einreichte. Präsident Felix Binder: «Es freut uns, dass auch in Zukunft alle drei Täler eine komplette Oberstufe anbieten können. Das war uns bei den erarbeiteten Vorschlägen sehr wichtig.» In einem Punkt weicht der Regierungsrat jedoch ab: Er bringt den Böttsteiner Ortsteil Kleindöttingen als Bez-Standort wieder ins Spiel – als Alternative zu Leuggern. Beide seien «geeignet», so der Kanton.

«Bildungschancen der Sek- und Realschüler geschwächt»

Die Gründe, die zum Entscheid geführt haben, werden in der Mitteilung nicht genannt. Dieser sei komplex, sagt Bildungsredaktor Alex Hürzeler auf Anfrage. «Es gab die kriteriengestützte Analyse mit zehn Punkten wie Raumangebot, Schulwege oder Zentrumsfunktion.» Zudem seien sämtliche Standorte besucht und alle Gemeinde angehört worden. Dass der Standort im Bezirkshauptort von Anfang an gesichert gewesen sei, verneint Hürzeler. Dasselbe gelte auch für Endingen.