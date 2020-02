Der grosse Fasnachts-Überblick: Hier tanzen die Narren und spielen die Guggen im Zurzibiet

Samstag, 22.2.: Um 17 Uhr Wahl zum «Zurzacher des Jahres» (Wahlzettel können an den beiden Tagen zuvor abgegeben werden) im Gemeindezentrum Langwies mit «dä Schwöschtere» und «dä Fläcke-Geischter». Schnitzelbänke «Ussbrunzte» in der Waag um 20 Uhr und ab 21 Uhr Bad-Taste-Party im Zwischenbau. Eintritt ab 16 Jahren.

Donnerstag, 20.2.: Ab 6 Uhr Start zur «Chesslete», Besammlung am Sternenbrunnen. Nach dem Umzug Zuckermüsli und Tee für alle «Chessler». Um 19 Uhr Fasnachtseröffnung mit Böllerschuss vor dem Verenamünster, der amtierende Zurzacher des Jahres wird die Eröffnungsrede halten. Ab 19.30 Uhr dann Schnitzelbänke in den Beizen Amarone, Roter Bock, Schwert, Waag und Zurzacherhof. Ab 22 Uhr Live-Musik im Schwert.

Donnerstag, 20.2.: Um 5 Uhr «Chesslete», Treffpunkt an der katholischen Kirche. Die Räbehegel «Brieggerli» und «Lächerli» eröffnen die Städtlifasnacht mit der Schulbefreiung und treiben ab 13.45 Uhr die Schulkinder durch die Strassen. Nach dem Räbehegel öffnet die Fägerhütte samt Örgeli-Trio. Ab 19 Uhr bis in die Nacht findet das Guggen-Open-Air «StädtlifägAIR» von Jubla und den Städtlifägern in der Altstadt statt. Auf der Showbühne sorgen 13 Guggen für Stimmung.

Montag, 24.2.: Ab 13.30 Uhr Kinderfasnacht in beiden Mehrzweckhallen in Kleindöttingen, veranstaltet durch die Frauenriege Eien-Kleindöttingen. Konfettischlacht und Unterhaltung mit den Clowns Jeannette und Bettina für alle Kindergarten- und Primarschulklassen.

Dienstag, 25.2.: Die Stadtmusik sorgt ab 7.30 Uhr für Tagwach in Städtli, Dorf und Weier und zieht musizierend über die Strasse. Ein etwas anderer Fasnachtsgottesdienst findet samt den Stadtmusikanten ab 9 Uhr in der Kirche St. Katharina statt. Um 9 Uhr traditionelles Weggliverteilen: Die Räbehegel verteilen den Schulkindern Weggli. Der grosse Umzug mit 25 Gruppen von der Ziblistrasse über Dorfstrasse – Schlossrain – Städtli – Grabenstrasse – Schlossrain zum Städtliwirbel startet um 14.14 Uhr (Einreihen ab 13.45 Uhr). Die Jüngsten sind danach beim Kinderball in der Propsteihalle willkommen, die Etwas-Älteren und Junggebliebenen in der Music Bar im Amtshaus. Ab 16 Uhr knallen die Kanonen zur Monster-Konfettischlacht beim oberen Städtlibrunnen, im Schlosshof laden sechs Guggen zum Konzert ein.