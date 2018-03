Dieses wird im Drehrohrofen bei hoher Temperatur erhitzt und «wie ein Kuchen gebacken», erklärt Michael Suter. Es entsteht Klinker, ein künstlich hergestelltes Mineral, das anschliessend mit Gips vermischt und zu Zementpulver gemahlen wird.

Von Siggenthal aus geht der Baustoff an Infrastrukturprojekte in der ganzen Schweiz. Zurzeit wird der Zement für den Bau der neuen Tunnelröhren des Eppenberg-, Gubrist- und Bözbergtunnels genutzt.

Ab Juni bezieht die Baustelle des zweiten Roche-Turms in Basel Siggenthaler Zement. «Stolz sind wir auch auf unseren Beitrag an den Gotthard-Basistunnel, wo unser Zement verarbeitet wurde», sagt Suter, der ausserdem betont: «Natürlich liefern wir den Zement aber auch an Baustellen in unserer Nachbarschaft.»

Das Wort «Nachbar» ist an diesem Tag oft zu hören. Suter hebt hervor, wie wichtig es sei, den Standort mit einzubeziehen und den Austausch mit umliegenden Gemeinden zu pflegen.

Lob vom Gemeindeammann

Einer dieser Nachbarn, von denen Suter spricht, ist die Gemeinde Würenlingen. Deren Gemeindeammann André Zoppi (FDP) sagt: «Holcim gehört zu Würenlingen dazu.»

Als Arbeit- und Auftraggeber, Steuerzahler und verlässlicher Ansprechpartner sei das Unternehmen gut in der Gemeinde und der Region verankert. Zudem schaffe es der Betrieb immer wieder, in Fortschritt zu investieren und umweltfreundlich zu produzieren – trotz der harten Auflagen für Schwerindustriebetriebe.

Für Zoppi ist klar: «Holcim übernimmt eine vorbildliche Rolle in der Region.» Von den internationalen Affären und Skandalen rund um Mutterkonzern Lafarge-Holcim spüre man am Standort in Siggenthal wenig, sagt Michael Suter. «Wir sind sehr dezentral und lokal organisiert und legen Wert darauf, das gute Image in unserem nahen Umfeld zu pflegen.»

Als marktführendes Unternehmen befindet sich Holcim Schweiz seit Jahren in einem hart umkämpften Umfeld in der Baubranche. Auch prestigeträchtige «Riesenprojekte» wie der Gotthard-Tunnelbau sind keine Alltäglichkeit. Suter ist dennoch optimistisch, was die Zukunft angeht: «Zu bauen wird es immer etwas geben.»