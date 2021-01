Der erfolgreichste Profiboxer der Schweiz und sein Manager eröffnen das grösste Fitnesscenter der Region

Hinge da nicht das grosse rote Plakat am Eingang an der Industriestrasse 4 in Klingnau, es würde wenig darauf hinweisen, was drinnen in den Räumlichkeiten gerade am Entstehen ist. Handwerker sind am Schleifen, Sanitäre am Installieren. Dazwischen immer wieder läutende Smartphones und lautstarke Anweisungen.

In knapp zwei Monaten soll hier das grösste Fitnesscenter in der Region seine Tore öffnen. Auf 1400 Quadratmetern können sich ab dem 27. Februar Bewegungsfreudige – sofern es die Coronasituation zulässt – auf Laufbändern und Kraftmaschinen austoben oder an Yogakursen ihr inneres Gleichgewicht in Einklang bringen.