Der Bahnhof Waldshut wird ausgebaut – und die Stadt erhält eine zweite Zug-Haltestelle

In Waldshut soll eine zusätzliche Haltestelle beim Viehmarktplatz entstehen, westlich der Innenstadt. Das berichtet der Südkurier. Hintergrund ist die Elektrifizierung der 75 Kilometer langen Hochrheinstrecke zwischen Basel und Erzingen. Diese soll bis spätestens 2027 realisiert sein. Die Züge sollen dann mit Strom und nicht wie bisher mit Diesel angetrieben werden. Dafür wiederum sind Umbauten an den Bahnhöfen, die sich an der Strecke befinden, nötig.

Die neue Haltestelle soll zwei Bahnsteige aufweisen. Gemäss den aktuellen Plänen der Deutschen Bahn ist auch ein barrierefreier Zugang möglich. Die Bahnsteige sollen an ihrem östlichen Ende über Treppen an die bestehende Fussgängerunterführung zwischen Viehmarktplatz und Matthias-Claudius-Heim angebunden werden.

Für Diskussionen im Stadtrat von Waldshut-Tiengen sorgt, dass die Bahnsteige in Richtung Innenstadt nur über Treppen erreichbar wären. Grünen-Stadtratin Claudia Linke sprach sich für einen Lift aus. Ronald Heil, Projektleiter der Deutschen Bahn für die Hochrheinstrecke, erwidert, dass der Platz für eine Treppen- und eine Liftanlage nicht ausreiche.