Der Ättirüedi bringt wieder Süssigkeiten: «Wir sind früher von den Ferien zurückgekommen»

Mit erwartungsvollem Blick stehen Morena, 10, und ihre Freundin Alessia, 11, am Nachmittag des Aschermittwoch beim Sternenbrunnen. In wenigen Minuten wird hier der Ättirüedi auftauchen. Eine Gestalt in einem grünen Kleid und mit einem Ofenstecken, die fest zur Zurzacher Fasnacht gehört.

Die beiden Kinder sind hier insofern die Ausnahme, als dass sie nicht in Bad Zurzach leben oder zur Schule gehen. «Wir wohnen in Kloten», erzählt Morenas Vater Angelo Marucci. Er aber ist in Zurzach aufgewachsen und kennt den Brauch aus seinen Kindertagen. «Es ist ein sehr schöner Brauch. Wir sind früher aus den Ferien zurückgekommen, um ihn wieder miterleben zu können», erzählt er.

Die Figur des «Ättirüedi» geht zurück in der Pestzeit des 16. Jahrhunderts. Laut Überlieferung sprach ein Mann in Frauenkleidern bei den reichen Leuten vor, um milde Gaben zu erbetteln, die er an die Armen verteilte.