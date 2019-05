«Ich ärgere mich wahnsinnig über meinen Versprecher», sagt Nik Hartmann, kurz nachdem die Livesendung SRF bi de Lüt zu Ende ist. «Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb, zu gewinnen gibt es fünf Tage Ferien, hier in Bad Ragaz», hatte der Moderator in die Kamera gesagt, dann registriert, dass das Publikum unruhig wird, ein paar Lacher, empörtes Getuschel. «Ach du meine Güte, habe ich jetzt den falschen Ort gesagt? Natürlich Bad Zurzach. Freibier für alle!»

Die Zurzibieter werden ihm den Versprecher verzeihen. Aber nicht primär wegen des Biers, sondern weil es Hartmann schaffte, in seiner Sendung ein interessantes und abwechslungsreiches Bild der Region zu zeichnen. «Ich hatte ein gutes Gefühl, weil wir wunderschöne Geschichten zu erzählen hatten», sagt Hartmann. Und so ist auch der kurze versehentliche Abstecher in den Kanton St. Gallen nachvollziehbar, denn das Zurzibiet präsentierte sich weltoffen und international: Beat Schwaller, den es vor 26 Jahren nach Kanada verschlagen hat, ist dort ein Fernsehstar geworden. In «Timber King» zeigt er sein Können an der Motorsäge und baut eindrückliche Holzhäuser. «Ich war in Zurzach beim Berufsberater und fragte ihn, was ich als Zimmermann noch für Zusatzausbildungen machen könnte», erzählt Schwaller. Dieser habe ihm ein Austauschjahr vorgeschlagen. «Eigentlich bin ich also immer noch im Austausch», erklärt er grinsend. «Mein Herz ist nie ausgewandert.»

Auch im Kongo hat das Zurzibiet Einfluss: Bluthund Fame wird im Aargau ausgebildet, um später einmal in Afrika nach Wilderern zu suchen. Marlene Zähner trainiert ihre Tiere, damit sie für die anstrengenden Suchen gewappnet sind. «Ich kannte den Kongo nicht gross, als ich mit meiner Arbeit dort begann. Als eine erste Anfrage kam, wollte ich eigentlich keine Hunde dort runter schicken, schon gar nicht meine geliebte Rasse», erzählt Zähner. Inzwischen hat die jahrelange Zusammenarbeit mit den Rangern dazu geführt, dass der Bestand der Berggorillas um einen Drittel gewachsen ist.