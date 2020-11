«Das will ich auch mal können»: Erstklässler trainieren mit Profis

«Das will ich auch mal können», flüstert einer der Knirpse seinem Kollegen ins Ohr. Die beiden gehen gerade einmal in die erste Klasse. Und das mit dem Fangen und den Ball weiterspielen klappt noch nicht immer. Aber so einigermassen kriegen sie es mittlerweile hin. Wenn auch noch nicht so gut und geschmeidig wie Endingens Captain Christian Riechsteiner und sein Bruder Lukas, die beide auch seit Kindsbeinen beim TV Endingen spielen und jetzt im Fanionteam seit Jahren zu den Leistungsträgern gehö­ren.

Für die vielen Kinder im Training von Marc Schurgast ist es natürlich ein Traum, auf den sie aber bereits gezielt hintrainieren, auch einmal in der ersten Mannschaft aufzulaufen. Begonnen hat alles mit Handball im Surbtal mit Heinz Schärer. Jahrzehntelang bildete er die Kinder aus. Manche schafften es ins Fanionteam, einige gar in die Nationalmannschaft. Wie sein Sohn Stefan, der auch Fahnenträger des olympischen Teams wurde. Vor fünf Jahren hat Marc Schurgast mit einem neuen Trainerteam von Schärer und Werner Pissoke die Junioren übernommen. Bereits in der U9 trainieren die Erstklässler das Passen, Fangen und Werfen mit dem Handball. So soll der Nachwuchs in der Region bleiben Bis zur U13 spielen die Kinder noch gemischt im Kinderhandball, danach geht es bereits in die U15, die im Moment der langjährige NLA-Spieler Stef Künzi trainiert und die in der höchsten Elite-Kategorie auch national ganz vorne mitmischt. In dieser Zeit beginnt aber auch für zahlreiche Jugendliche der Spagat zwischen Ausbildung und Training. Und zudem werden die Talentspäher aus den grossen Klubs auf die Junioren aus dem Surbtal aufmerksam – und versuchen, sie aktiv abzuwerben.

Das will HSG Aargau Ost Vor vier Jahren wurde die Interessengruppe HSG Aargau Ost gebildet. Federführend waren der TV Endingen und der SC Siggenthal. Nun wurde offiziell der Verein «HSG Aargau Ost» gegründet. Das Ziel: Talentierten und leistungsorientierten Handballern (Knaben und Mädchen) die optimalen Gefässe für den Handball zu bieten und die Besten auch in den obersten Juniorenkategorien und im Aktivsport in der Region zu behalten. Dabei sind: Handball Brugg, Würenlingen und Zurzibiet. HC Ehrendingen, HC Dietikon-Urdorf, HG Rütihof, SC Siggenthal, SV Lägern, TV Endingen und der BSC Wettingen/Siggenthal. Weitere könnten dazukommen. (awa)