Pünktlich um 14.14 Uhr am Fasnachtsdienstag ertönt ein lauter Knall im Städtchen: Es ist ein Böller, den Beat Bolliger im Schloss gezündet hat. Und dieser ist das Startsignal für den Fasnachtsumzug. Vom "Dorf" her läuft die Umzugskarawane den Schlossrain hinauf am Schloss vorbei ins Städtchen, ins Zentrum des närrischen Treibens an diesem Tag.

Hier stehen hunderte Zuschauer bei sonnigem Wetter auf beiden Strassenseiten, in mehreren Reihen, auf die 22 angemeldeten Umzugsgruppen.

Den Auftakt bilden wie immer die beiden Räbehegel. Begleitet werden sie diesmal von gleich drei jungen Räbehegeln. Einer dieser schwingt auch schon gekonnt die Peitsche – Nachwuchssorgen müssen sich die Klingnauer Narren offenbar keine machen.

Auch dieses Jahr bilden Schulklassen den Löwenanteil der Umzugsgruppen: "Geisterschule", "Mario Car", "Zirkus" oder "das letzte Einhorn" sind ihre Motive.

Drei Musikformationen sind dabei: Nebst der Stadtmusik, in deren Reihen einige ehemalige Städtlifäger stehen, sind das die Hornfääger aus Leuggern sowie die Sänklochfäger aus Rietheim. Zurzibieter Guggensound ist also Trumph an diesem Fasnachtsumzug.

Ein ausführlicherer Text folgt, ebenso mehr Bilder und ein längeres Video.