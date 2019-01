Beim Neujahrsapéro in Koblenz lautet die Devise seit je her: sich ungezwungen treffen, gemütlich zusammenstehen, aufs neue Jahr anstossen und dem Gemeinderat seine Anliegen und Wünsche vortragen – ohne viel Programm und im kleinen Rahmen. So war es auch wieder am Dreikönigstag 2019 mit rund 70 Gästen in der Mehrzweckhalle.

Gegen 11 Uhr, dem offiziellen Beginn des Neujahrsapéros, war das Foyer der Mehrzweckhalle noch spärlich gefüllt. Noch war der Gottesdienst nebenan, in der katholischen Kirche, in vollem Gange. Doch um 11.30 Uhr war dieser dann vorbei und die Kirchgänger nahmen den kurzen Weg in die Halle, wo zeitgleich Gemeindeammann Andreas Wanzenried auf ein Podest stieg, um vor den Gästen einen Rückblick auf 2018 und einen Ausblick auf 2019 zu halten.



Bauboom im Oberdorf



«Wieder ist einiges passiert», sagte Wanzenried. Projekte wie die Rütenenstrasse und die Buckhalde seien abgeschlossen worden. «Die Erschliessung Buck hat im Oberdorf einen richtigen Bauboom ausgelöst», berichtete er. Ein Grossteil der Parzellen sei schon überbaut oder werde es gerade. «Damit konnten wir die lange Stagnation der Einwohnerzahl von Koblenz brechen.» Seit zwei Jahren wachse das 1600-Seelen-Dorf wieder moderat und gesund. Und Wanzenried zufolge braucht Koblenz den Zuzug – um die Gemeindefinanzen ins Lot zu bringen und zu halten, um Kunden für Läden, Gastronomie und Gewerbebetriebe zu haben, zwecks Auslastung der kommunalen Infrastruktur und um Mitglieder für die Vereine zu rekrutieren.

Das «Wohl der Schüler» im Auge hat Koblenz dem Gemeindeammann zufolge bei der Neugestaltung der Oberstufe im Zurzibiet. «Nach wie vor fühlen wir uns der OSUA (Kreisschule Oberstufe Unteres Aaretal) nicht nur verpflichtet, sondern sehen die Schule mit allen Stufen unter einem Dach als die richtige Lösung an», sagte Wanzenried. Jetzt drohe diese auseinanderzubrechen. Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Gemeinderat Arnold Näf werde die Ergebnisse ihrer Schulvergleiche im Frühjahr 2019 vorlegen, kündigte der Gemeindeammann an.



«Koblenz braucht Freiräume»



Auch im 2019 wird laut Wanzenried das Thema Bildung/Schule die Agenda bestimmen. Bei der Gesamtrevision Nutzungsplanung, ebenso zentrales Thema dieses Jahres, komme es darauf an, dass Koblenz die Freiräume bekomme, um sich auch in Zukunft stetig weiterentwickeln zu können. Das Dorf brauche auch künftig mögliche Zonen für eine Überbauung. Und man müsse die Verkehrsbelastung im Auge behalten, unterstrich Gemeindeammann

Andreas Wanzenried, bevor er dann das Glas erhob, um mit den Gästen des Neujahrsapéros auf das noch junge 2019 anzustossen.