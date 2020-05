Das Hotel Tenedo schliesst definitiv - das Panoramarestaurant wird zum Eventlokal

"Die Corona-Krise und der damit verbundene Lockdown führten in den vergangenen drei Monaten zu massiven Umsatzeinbussen in Hotellerie und Gastronomie", schreibt die Thermalquellen Hotel AG. Auch wenn in den kommenden Wochen ein allmählicher Ausstieg aus dem Lockdown möglich sein dürfte, führe die Krisensituation realistisch prognostiziert zu hohen Verlustzahlen für das Jahr 2020 und darüber hinaus. Der Verwaltungsrat der Thermalquellen Hotel AG hat daher beschlossen, den Betrieb des Hotels Tenedo nicht wieder aufzunehmen.

Der Schliessungsentscheid führe zu einer Konzentration des kurörtlichen Hotelangebotes und damit zur willkommenen Stützung der weiteren lokalen Hotelanbieter. Mit den betroffenen Mitarbeitenden würden Gespräche geführt. "Soweit dies möglich ist, sollen für sie Anschlusslösungen gefunden werden."

Das Panoramarestaurant, das bisher den Hotelgästen als Frühstücksraum diente und abends auch fürs Publikum geöffnet war, werde gleichzeitig neu ausgerichtet. "Inskünftig wird es als Eventlokal (Feste, Hochzeiten, Geschäftsanlässe etc.) betrieben und so für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben." Für die Verpflegung stehen lokale Caterer zur Verfügung.

Die Thermalquellen Hotel AG richtet ihr Geschäft in dieser Weise neu aus. "Das Restaurant Höfli ist nach dem Lockdown bereits wieder gut gestartet und wird wie gewohnt weitergeführt."