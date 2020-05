Das grösste Winzerfest der Deutschschweiz fällt dieses Jahr aus - wegen Coronavirus

Ob im Oktober bereits wieder Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen stattfinden dürfen, ist zurzeit unklar. Das Döttinger Winzerfest ist das grösste der Deutschschweiz. Über 50'000 Zuschauer besuchen das Fest während drei Tagen. Höhepunkt ist der Winzerumzug vom Sonntag mit über 50 Sujets. Am Samstag sorgt ein Winzermarkt mit rund 100 Ständen für einen grossen Zuschaueraufmarsch.

Als Grund nennt er die «schwierige Situation» rund um das Coronavirus, sprich die anhaltende Planungsunsicherheit, das grosse finanzielle Risiko aller Beteiligten sowie der Gedanke an die Gesundheit von Helfern und Gästen.

prev next

Noch im April verströmte der Verein Optimismus. "Aktuell leben wir in einer schwierigen Zeit, trotzdem schauen wir voller Zuversicht in die Zukunft und planen das 69. Döttinger Winzerfest." Der Verein hatte bereits die Einladungen an die Umzugsteilnehmer verschickt sowie Künstler für das Unterhaltungsprogramm verpflichtet. Anmeldungen für den Winzermarkt waren schon einige eingegangen.

Die Absage ist die dritte nach 1953 und 1957. Im Jahr 1953 sorgte Frost für einen Ernteausfall von 90 Prozent. Auch 1957 war ein schlechtes Weinjahr. Mit der heutigen Grösse war das damalige Winzerfest allerdings noch nicht vergleichbar. (pz)