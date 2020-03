Das grösste Hotel im Kanton Aargau schliesst vorübergehend - es ist nicht das einzige in Bad Zurzach

Bereits Anfang Woche schloss in Bad Zurzach das "Wellness Hotel Tenedo". "Da wir direkt an das Thermalbad angeschlossen sind und den Kampf gegen das Corona-Virus unterstützen, bleibt das Hotel für denselben Zeitraum geschlossen", teilte es mit.

Sicher bis zum 19. April ist dagegen das Restaurant des Zurzacherhofs für die Öffentlichkeit geschlossen. "Hotelgäste dürfen unter der Berücksichtigung aller Auflagen im Restaurant verpflegt werden." Das Restaurant bietet neu einen Take-Away-Lieferdienst an.

Weiter geöffnet hat dagegen das Hotel Zurzacherhof in Bad Zurzach - für Privatpersonen sowie für Kurpatienten. "Die Präventions- und Hygienmassnahmen nimmt das ganze Personal sehr ernst und tut alles, um Ihre Gesundheit zu schützen", teilt der Zurzacherhof auf seiner Webseite mit.

Sämtliche Buchungen bis zum 19. April sind annulliert. Die verschärften Massnahmen des Bundesrats im Kampf gegen das Corona-Virus und zum Schutz der Bevölkerung begrüsse er ebenso wie die versprochene weitreichende Wirtschaftshilfe. Zu den Massnahmen gehört das Verbot von Ansammlungen von mehr als fünf Personen . Mit vorerst 42 Milliarden Franken will der Bundesrat die Schweizer Wirtschaft unterstützen.

Die Medienkonferenz des Bundesrats zur Coronavirus-Krise vom Freitag war noch nicht lange vorbei, da verschickte das Park-Hotel per Newsletter eine bisher einmalige "Gästeinformation": "Aufgrund der aktuellen Lage und Auslastung und insbesondere zum Schutz der Gesundheit von uns allen stellen wir den operativen Hotelbetrieb ab sofort bis vorerst am 19. April 2020 ein", schreibt Hotel-Manager Ralph Möller darin.

Gasthof zur Waag schloss vor einer Woche

Bereits am Sonntag letzter Woche schloss der Gasthof zur Waag. Wie Wirtin Franziska Jung auf der Webseite schrieb, nutze das Team die Zeit für den Frühlingsputz. Das Hotel bietet 21 Zimmer in historischen Gemäuern. Der Gasthof zur Waag ist ein historisches Messehaus, erbaut im Jahr 1695, das an die grossen Messen im mittelalterlichen Zurzach erinnert.

Die Heilige Verena verbrachte ihre letzten Jahre in Zurzach und verstarb hier 344 n. Chr. Ihr Grab wurde zu einem bedeutenden Wallfahrtsort. Zurzach entwickelte sich in dessen Sog zu einem bedeutenden Messeort Europas. Das Grab befindet sich heute noch im Verenamünster. (pz)