«Damals war dieser Gedanke revolutionär» – jetzt wird die Gemeinde Surbtal wieder zum Thema

Wenn die acht Rheintaler Gemeinden per 2022 fusionieren, gibt es im Aargau noch 200 Gemeinden. Vor elf Jahren waren es noch 229. Das zeigte Regierungsrat Urs Hofmann vergangene Woche an einer Gemeindetagung auf. Bald könnte die Gemeindelandschaft noch mehr schrumpfen. Eine Fusion zwischen den vier Gemeinden Tegerfelden, Endingen, Lengnau und Schneisingen wird schon lange an den Stammtischen diskutiert. Ab 2022 könnte eine mögliche Grossgemeinde Surbtal wieder auf den Tisch kommen. Dies zumindest könnte man in die Aussagen des Endinger Ammanns Ralf Werder hineininterpretieren, der sich kürzlich zum Thema «Fusion Surbtaler Gemeinden» äusserte.