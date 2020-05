Coronakrise beschleunigt Pächterwechsel im «Rebstock» – startet der neue Wirt schon im September?

Das Ende kam abrupt: Der Rebstock musste wie alle anderen Restaurants in der Schweiz mit Beginn der Coronakrise schliessen. Wer nun ins Traditionslokal im Klingnauer Städtchen blickt, stellte fest: Das Lokal steht leer.

Ende Februar war der Rebstock wieder zur Pacht ausgeschrieben. Wirt Ali Onurlu bestätigte der Aargauer Zeitung, dass er einen Nachfolger sucht – und das nach nur zwei Monaten. Nun steht fest, dass er seine Zelte an der Schattengasse 31 definitiv abbricht. Die Coronakrise hat dies beschleunigt. «Das Mietverhältnis ist aufgelöst», sagt Sonia Flury von der Immostage GmbH aus Wettingen, die das Lokal bewirtschaftet.

«Ich blieb in Basel wohnen», erklärt Onurlu. «Das ständige Pendeln war nichts für mich.» Aus Basel, wo er aufgewachsen ist, wollte er nicht wegziehen. Trotz der kurzen Zeit will er die Zeit in Klingnau nicht missen. «Es hat mir im Städtchen gut gefallen. Und ich habe wertvolle Erfahrungen gesammelt», sagt er.