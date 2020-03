Corona-Krise: Deutsche Bundespolitiker intervenieren gegen Zug-Stopp zwischen Koblenz und Waldshut

In ihrem Schreiben, das sie als Brandbrief bezeichnet, legt Rita Schwarzelühr-Sutter dem Bundesinnenminister dar, dass viele Pendler systemkritischen Tätigkeiten etwa i n Krankenhäusern, Pflegeheimen oder in Atomkraftwerken in Grenznähe nachgehen, die kein Home Office ermöglichen. Die «Aargauer Zeitung» hatte mehrmals über das Thema berichtet.

Die Abgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter befürchtet nach einer Mitteilung vom Sonntag eine Verschärfung der schon sehr schwierigen Situation für Grenzgänger: "Bereits jetzt konzentriert sich der Grenzübertritt für die Grenzgänger schon auf wenige Punkte, was zeitintensive Umwege und kilometerlange Staus auf den Strassen zur Folge hat. Aber jetzt kommen noch die Grenzgänger hinzu, die bisher mit dem Zug zur Arbeit in die Schweiz fuhren.»

Die Massnahmen für die Sicherheit und die Gesundheit stelle die SPD-Abgeordnete nicht in Frage, aber es müsse auch in unserer Region möglich sein, pragmatische Lösungen für Grenzgänger zu ermöglichen. Denkbar sei eine Sondererlaubnis für berufliche Grenzgänger bei kleinen Grenzübergängen.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter-Sutter (SPD) schreibt in einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU): «Ich fordere Sie auf, die zuständigen Stellen anzuordnen, die geplante weitere Einschränkung des grenzüberschreitenden Zugverkehrs sofort zurückzunehmen und Alternativen zu prüfen. Insbesondere verlange ich Auskunft darüber, warum es im Bundesland Baden-Württemberg entlang der ca. 70 km langen Staatsgrenze zur Schweiz unterschiedliche Handhabungen der Regelungen für die Grenzübergänge und den Zugverkehr gibt.»

Auch Kritik an Ausfall des IRE

Es sei auch ein grosser Einschnitt, so Schwarzelühr-Sutter, dass der Verkehr des Interregio-Express auf der Hochrheinschiene zwischen Basel und Waldshut eingestellt wird. Die Politikerin: „Umso unverständlicher ist hingegen, dass in Lörrach die Grenzgängerinnen und Grenzgänger mit der S 6 weiterhin bis Basel fahren können. Leider verstärkt sich so bei vielen Menschen am Hochrhein der Eindruck, systematisch abgehängt zu werden.»

Die SPD-Abgeordnete unterstützt das gemeinsame Bemühen der Landräte Marion Dammann (Lörrach) und Martin Kistler (Waldshut) bei der Bundespolizeidirektion in Stuttgart für die Aufrechterhaltung der grenzüberschreitenden Strecken zwischen Deutschland und der Schweiz zu werben. Die Bundespolizei untersteht dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner schrieb bereits kurz vor der Einstellung des Bahnverkehrs Waldshut-Koblenz an Bundesinnenminister Seehofer und erklärte in dem Brief unter anderem: „Als Abgeordneter des an der Grenze zur Schweiz gelegenen Wahlkreises Waldshut erhalte ich aus der hiesigen Bevölkerung derzeit zahllose Anfragen zu den aufgrund der Corona-Pandemie verschärften Grenzkontrollen. Gegenstand dieser Anfragen ist oftmals die Verkehrssituation an den Grenzübergängen. Diese hat sich als Folge der Schliessung kleinerer Übergänge und der erhöhten Kontrolltätigkeit deutlich verschärft. Um dem Verkehrsstau auf der Strasse auszuweichen, sind inzwischen viele Grenzgängerinnen und Grenzgänger auf den grenzüberschreitenden Schienenpersonennahverkehr umgestiegen.

Die Bundespolizeidirektion Stuttgart beabsichtigt derzeit, den für den Pendlerverkehr wichtigen Grenzübergang Waldshut-Koblenz für den Bahnverkehr zu schliessen. Diese Massnahme hätte eine noch weitere Verschärfung des Verkehrsaufkommens auf der Strasse zur Folge. Der Bahnverkehr auf der Strecke Waldshut-Koblenz sollte deshalb weiter möglich sein. Aufgrund der guten Verbindungen zu den grenznah gelegenen Spitälern auf der Schweizer Seite nutzen auch viele medizinische Fachkräfte diese Bahnverbindung. Mir ist bewusst, dass dies den Kontrollaufwand für die bereits stark beanspruchten Kräfte der Bundes- und Landespolizei weiter erhöhen würde, da diese zu kontrollieren hätten, ob ausschliesslich die derzeit zum Grenzübertritt berechtigten Personengruppen diese Verbindung nutzen.

Doch sollte diesen Gruppen neben dem Strassenverkehr auch der Grenzübertritt auf der Schiene möglich bleiben. Ich wäre Ihrem Haus daher für eine Prüfung dankbar, welche Nahverkehrstrecken des Schienenverkehrs in enger Absprache mit unseren Schweizer Nachbarn geöffnet bleiben könnten.