An den Hausfassaden in Fisibach hängen noch immer die alten Gebäudeversicherungsnummern. Weil sie nicht aufeinanderfolgend geordnet sind, hatte die Ambulanz schon Probleme, einen Patienten zu finden.

Eine Umfrage sollte zeigen, ob die Bevölkerung eine Umstellung auf eine logische Nummerierung begrüssen würde. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung das Umfrageergebnis besprochen. Es zeigt weder ein deutliches Ja noch ein klares Nein. «Somit ist das Projekt definitiv abklärungswürdig und geht in eine weitere Phase», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass vertiefte Abklärungen getroffen werden. Dabei sollen auch diverse Gespräche mit der Post, den Navigationsfirmen und den Rettungsdiensten etc. stattfinden. Der Antrag für die Umsetzung wird den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an einer Gemeindeversammlung zur Abstimmung unterbreitet. Der Gemeinderat teilt auch mit, dass die Rückmeldungen aus der Bevölkerung in die weiteren Schritte einfliessen werden.