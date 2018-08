Der Sturm Burglind fegte am 3. Januar dieses Jahres mit Böenspitzen von rund 200 km/h über die Schweiz und richtete teils verheerende Schäden an. Tausende Meldungen gingen bei den Kantonspolizeien und den Versicherungen damals ein. Eine davon betraf auch das Restaurant Achenberg, den Gasthof oberhalb von Bad Zurzach. Durch die Wucht wurde der gesamte Gebäudeteil der sogenannten Trinkhalle zerstört.

Während sich das Orkantief längst verzogen hat, sind für Besitzer Martin Heuberger die stürmischen Zeiten nicht ausgestanden. Für ihn war klar, den Schopf umgehend wieder aufzubauen. Anfang Februar reichte er deshalb die entsprechenden Unterlagen beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) ein.

Mitte Mai erhielt Heuberger einen Brief vom BVU mit dem Inhalt, dass sein Gesuch in der vorliegenden Form noch nicht bewilligt wird. Es sei nicht ausgewiesen, wofür und in welchem Umfang das Gebäude nach dem Wiederaufbau genutzt werden soll, steht in der Begründung.