Bunter Vogel mit grossem Herz: Dieser Zurzacher schenkt Menschen in Not Corona-Gutscheine

Er bewarb sich einst für die Castingshow «Musicstar», er wollte auch schon Trainer der Fussballnationalmannschaft werden. In einem Motivationsschreiben an den Fussballverband empfahl er sich 2008 als Nachfolger von Köbi Kuhn. Für beides reichte es nicht. Immerhin hat es Sven Kunz im vergangenen Jahr an der Fasnacht zum «Zurzacher des Jahres» geschafft.

Der 35-Jährige ist im Bezirkshauptort als Paradiesvogel bekannt. «Das ist ja per se nichts Schlechtes», sagt Kunz. Jemand hat ihn einmal als Peter Pan bezeichnet. Einer, der nicht erwachsen werden möchte. Er mache einfach das, worauf er Lust habe, entgegnet er.

Dass Kunz, der in einer Scanningfirma digital Daten für Kunden zusammenträgt, nicht nur Flausen im Kopf hat, ist in Bad Zurzach ebenfalls hinlänglich bekannt. 2015 initiierte er auf seiner Facebook-Seite «Svenschen helfen Svenschen» einen Adventskalender für einen guten Zweck. Der Erlös kam Stiftungen und Organisationen zu Gute, wie beispielsweise der Krebsliga oder der Aktion «Denk an mich». Bis heute sind so über 16'000 Franken zusammengekommen.