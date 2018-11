Einstiges Steuerparadies

Noch vor sechs Jahren, im 2012, durften sich die Döttinger als die Bewohner eines Steuerparadieses bezeichnen. Der Steuerfuss lag bei 60 Prozent, der tiefste Wert im Kanton. Möglich geworden war dies dank einer Änderung des Aktiensteuerrechts. Der Energiekonzern Axpo als Betreiber des AKW Beznau, das auf dem Gemeindegebiet von Döttingen liegt, musste dadurch ab 2008 einen viel höheren Teil seiner Steuern an den Produktionsorten, also in Döttingen abliefern. Das spülte jährlich einige Millionen in die Döttinger Kasse, im besten Jahr knapp 12 Millionen Franken.

Diese paradiesischen Zustände änderten sich durch die AKW-Katastrophe in Fukushima am 11. März 2011. Der Bundesrat beschloss die Energiewende und einen Verzicht auf den Bau neuer Kernkraftwerke. Axpo musste einen massiven Gewinnrückgang hinnehmen. Der Konzern änderte auch seine Investitionsstrategie. Milliarden-Investitionen in andere Energiequellen wirkten sich auf die Jahresergebnisse aus – mit den erwähnten Folgen für Döttingen.

