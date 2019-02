Ein Skitag in Zermatt, ein Mittagessen an der Promenade in Ascona oder ein Besuch im Tinguely-Museum in Basel. Wer kostengünstig einen Tagesausflug mit den öffentlichen Transportmitteln unternehmen möchte, dem bietet sich der Kauf einer SBB-Tageskarte in der Wohngemeinde an.

In rund 1200 Orten werden schweizweit diese «Mini-GAs» abgegeben. Auch im Zurzibiet: In 18 von 23 Gemeinden können die Tagesscheine zum Vorzugstarif bestellt werden. Nur Fisibach, Full-Reuenthal, Leuggern, Siglistorf und Tegerfelden verzichten auf dieses Angebot (siehe Tabelle). Begründung: «Es besteht das Risiko, dass der Verkauf nicht kostendeckend ist», sagt die stellvertretende Gemeindeschreiberin in Leuggern, Seraina Baldinger.

Tatsächlich ist der Kauf der Tageskarten ein Verlustgeschäft. Eine Gemeinde zahlt für einen Satz von 365 Tageskarten aktuell 14 000 Franken. Das ergibt einen Durchschnittspreis von Fr. 38.35. Die Tageskarten werden im Zurzibiet dann für zwischen 35 Franken für Einheimische in Koblenz und Leibstadt bis 43 Franken in Würenlingen und Döttingen abgegeben.