«Wir müssen alles machen, um die radioaktiven Abfälle möglichst lange von der Biosphäre fernzuhalten, obwohl wir nicht wissen, ob es in Tausenden von Jahren noch Menschen auf diesem Planeten geben wird», sagte Niklaus Schranz, Fachspezialist Projekte Tiefenlager beim Bundesamt für Energie (BFE), an der Informationsveranstaltung am Dienstagabend im Campus Brugg-Windisch.

Dass sowohl der hochaktive Abfall (HAA) wie der schwach- und mittelaktive Abfall (SMA) in der Schweiz unter der Erde entsorgt werden müssen, ist im Gesetz festgeschrieben. Die Suche nach einem oder zwei geeigneten Standorten dauert bereits Jahre. Für das entsprechende Auswahlverfahren ist das BFE verantwortlich. Momentan läuft die Etappe 2.

Zur Erinnerung: Anfang 2015 schlug die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) vor, nur noch die Standortgebiete Jura Ost (Bözberg) und Zürich Nordost in der Etappe 3 weiter zu untersuchen. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) hingegen kam bei der Überprüfung des Nagra-Vorschlags zum Schluss, dass auch das Standortgebiet Nördlich Lägern im Rennen bleiben soll. Zu diesem Resultat kam das Ensi bei der sicherheitstechnischen Überprüfung und nachdem es der Nagra 81 Fragen gestellt hatte, erklärte Ensi-Projektleiter Bastian Graupner.