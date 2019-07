Es war ein denkwürdiger Abend an jenem 23. Mai dieses Jahres. Mit 77 Prozent sprach sich ein überwältigender Teil der Stimmberechtigten für den Fusionsvertrag «Rheintal+» aus. Die einzige Gemeinde, die sich aus dem Prozess verabschiedete, war Fisibach. Am 8. September entscheiden die neun verbliebenen Gemeinden an der Urne über einen definitiven Zusammenschluss, der auf 1. Januar 2021 in Kraft treten würde.

Doch nun bildet sich Widerstand: Erstmals tritt eine grössere Gruppe öffentlich in Erscheinung, die die Fusion in ihrer Gemeinde verhindern möchte, und – wenn es nach ihren Vorstellungen ginge – das ganze Projekt bachab schicken will. In der 230-Seelen-Gemeinde Mellikon haben sich 26 Personen (von 149 Stimmberechtigten) offiziell formiert und sprechen sich in einem breitgefassten Brief gegen einen Beitritt für die Zurzibieter Grossfusion aus. «Es sind noch mehr Leute dagegen», weiss Mitunterzeichnerin Denise Spuhler. «Diese möchten aber im Hintergrund bleiben.»

Keine Alternativen aufgezeigt

Das mehrseitige Argumentarium spart nicht mit Kritik und enthält brisante Forderungen: Die Gemeinden würden zur Fusion gedrängt, indem man bewusst Ängste schüre, heisst es darin. Die Gegner befürchten den Verlust der direkten lokalen Demokratie für die Gemeinden mit wenigen Stimmberechtigten bei einer Fusion zur Grossgemeinde Zurzach. Das sei von zentraler Bedeutung, heisst es im Papier. «Wir haben uns bewusst für das Wohnen in einer Kleingemeinde entschieden. Es besteht hier eine sehr hohe Zufriedenheit und Lebensqualität in den seit Jahrzehnten gewachsenen Strukturen», sagen die Fusionsgegner.