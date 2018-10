In Kleindöttingen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Die Brandmeldung sei kurz nach 5 Uhr eingegangen, schreibt die Aargauer Kantonspolizei auf Twitter. Es soll zu Verkehrsbehinderungen an der Hauptstrasse gekommen sein. Feuerwehr, Ambulanz und Polizei sind im Einsatz.