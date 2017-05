Ein Porträt in 15 Minuten

Arianit «Ari» Fazliu, der junge Amerikaner mit albanischen Wurzeln, macht an der Vernissage in der Galerie Aeberhard 15-Minuten-Porträts. Zwei Mädchen sitzen dem Maler Modell und schauen auf ihre Handys. An einer Säule hängen Bilder von Bekannten, die er bereits verewigt hat. Und vom legendären Joker aus dem Film «Batman». Die Exponate zeigen, dass er von fotorealistisch bis zu surreal alle Stile beherrscht. Eyecatcher ist seine goldene Frauenskulptur mit Kardashian-Popo und üppigen Brüsten, die nach Höherem zu greifen scheint.

Das Pendant aus silbriger Aluminiumfolie hat er im Schaufenster platziert. Die Figur versucht hochzuklettern und ihre Hände sind schon ganz schwarz, weil sie es einfach nicht schafft. Ari nennt sein Werk «social ladder» (soziale Leiter). Der malende Multimedia- und Gamedesigner ist erst vor kurzem der Liebe wegen nach Klingnau gekommen. Zu verschiedenen vorgegebenen Themen wie «Ladys», «Lippen» oder «Natur» liess sich auch Ruth Roth inspirieren. Ihre Frauenfiguren aus Draht, Gaze und Gesso scheinen zu tanzen und wirken fast androgyn.

Sieht man sich dann ihre Landschaftsbilder, die abstrahierte Dame mit dem schweren Rucksack oder ein Exponat mit übereinandergeschichteten Buchstaben und Zahlen an, kann man kaum glauben, dass alles von ein und derselben Künstlerin stammt. Ruth Roth sagt dazu: «Das Zuverlässigste an meinen Arbeiten ist, dass ich immer wieder aus dem Gewohnten ausbreche. Ich will nicht in eine bestimmte Genre-Schublade gedrängt werden.» Am wenigsten Aufwand musste die Vierte im Bunde des Ausstellungsteams betreiben: Karoline Ernst brachte aus ihrem Klingnauer Atelier «In Style» fixfertige, kunstvoll bemalte Paneelen und Jalousien mit. Sie regten Roth, Aeberhard und Ari zu einem Grossteil ihrer neuen Werke an.