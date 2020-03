Blechlawine vor Aargauer Grenzübergängen: Der Stau-Wahnsinn geht in die nächste Runde

Nach den kilometerlangen Staus am Montagabend haben sich jetzt bereits wieder kilometerlange Kolonnen vor den Grenzübergängen in Koblenz-Waldshut, Laufenburg und Stein-Bad Säckingen gebildet. In Rheinfelden bestehen zumindest Verkehrsbehinderungen.

Hintergrund ist, dass Deutschland die Grenzüberänge, ausser für Warenverkehr und Grenzgänger, geschlossen hat. Kein Durchgang besteht bei den kleineren Grenzübergängen wie Bad Zurzach-Rheinheim oder Kaiserstuhl-Hohentengen. Vor allem in Koblenz hat sich in Richung Klingnau schon eine rund drei Kilometer lange Fahrzeugschlange gebildet.

In Koblenz verstopfen Fahrzeuge bereits das Dorf, weil sie Schleichwege nehmen, um schneller über die Grenze zu kommen. (pz)

Update folgt.