Seit dem 1. Mai 2017 sind in der Schweiz drei Insektenarten offiziell als Lebensmittel zugelassen: Grillen, Europäische Wanderheuschrecken und Mehlwürmer. Gezüchtet werden diese Tiere bisher hauptsächlich im Ausland. Das soll sich nun ändern. Die Firma Ensectable übernimmt dabei eine Pionierrolle: In Endingen will das KMU bis zu 12 Tonnen Insekten pro Jahr produzieren – Bio-Mehlwürmer und Bio-Grillen aus Schweizer Zucht.

Geschäftsleiter der Firma ist der Badener Einwohnerrat Benjamin Steiner (Team Baden). Die Zucht für die Bio-Lebensmittel-Insekten entsteht derzeit in Endingen am Hörnliweg 3. Dort steht das Elternhaus des ausgebildeten Tierarztes. Das ehemalige Bauernhaus liegt heute in einer Wohn- und Gewerbezone. Die Insekten werden auf knapp 100 Quadratmetern gezüchtet. Dazu kommen Hygiene-, Sortier- und Lagerräume.

Burger, Snacks, Proteinriegel

In drei Wochen fällt in Endingen der offizielle Startschuss: Am 8. September wird die Zucht mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht. Die Besucher sehen, wie Mehlwürmer und Grillen gezüchtet werden, die später zu Burgern, Snacks oder Proteinriegeln verarbeitet werden. An einem Apéro stehen die Insekten zur Degustation bereit. Auf der Homepage des Unternehmens können sich Interessierte für den Tag der offenen Tür anmelden.

Steiners Interesse für Insekten wurde durch die Firma Essento in Zürich geweckt. Essento verarbeitet die Tiere zu Nahrungsmitteln. Auf diesem Weg hat Steiner Insekten-Pionier und Essento-Gründer Christian Bärtsch kennen gelernt. Unabhängig von Steiner hat sich auch Mina Gloor bei Bärtsch über das Thema erkundigt. Diese drei, Steiner, Bärtsch und Gloor, haben sich gefunden und bilden nun die Firma Ensectable. «Wir sind quasi das vorgelagerte Partnerunternehmen von Essento», sagt Steiner. Er betont aber: «Noch sind in den Essento-Produkten keine Endinger Insekten vorhanden.»