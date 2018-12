Noch bis vor den Sommerferien gingen auf dem Schulareal Burghalde in Baden rund 680 Oberstufenschüler ein- und aus. Heute sind hier gut 60 Bauarbeiter am Werk. Seit die Bauarbeiten für das neue Sekundarstufenzentrum (SSZ) im August gestartet sind, hat sich das Areal rasant verändert, wie ein Rundgang zeigt. Wo früher der Anbau mit der Turnhalle und dem Sportplatz stand, bohren nun Bauarbeiter Erdwärmensonden in den Boden. Nebenan schaufeln mehrere Bagger haufenweise Material in die Lastwagen. Fels wird abgetragen, der Hang gesichert.

Einzig das kommunal geschützte Schulhaus Burghalde 1 hält den Baumaschinen stand: Bis zum Bezug der Neubauten wird es saniert. «Rund 1500 Kubikmeter Aushubmaterial werden derzeit täglich weggeschafft. Das entspricht rund 150 Lastwagen-Fahrten pro Tag», erklärt Chef-Bauleiter Jonas Brasse. Seit August sei man mit Abbruch- und Aushubarbeiten beschäftigt. Gleichzeitig würden Werkleitungen neu gelegt und saniert. «Dabei müssen wir sehr vorsichtig sein. Auf dem Burghalde-Areal kreuzen sich zahlreiche Leitungen», so Brasse.

Ja zum 106-Mio.-Franken-Kredit