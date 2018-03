«Wir haben schon viele verschiedene Vögel gesehen», meint, zuoberst auf dem Beobachtungsturm am Klingnauer Stausee, der kleine Bub stolz. «Wir sind die Gruppe Wanderfalke, das ist nämlich mein Lieblingsvogel». Einen Wanderfalken hat das Familienteam aus Effingen zwar noch keinen beobachten können, dafür aber – wie die vielen Kreuzchen auf dem Kontrollblatt bestätigen – eine beachtliche Zahl Wasser- und Singvögel.

Um Vogelarten geht es schliesslich beim Birdrace, diesem Sponsorenlauf der besonderen Art, den BirdLife Aargau zum zweiten Mal durchführt. Ziel ist es nicht, möglichst weit zu rennen, sondern möglichst viele Vogelarten zu sichten. War bei der ersten Auflage die Unterstützung des Naturzentrums am Klingnauer Stausee das Ziel, geht es jetzt um die Finanzierung der Gestaltung der Umgebung des Zentrums, den geplanten Erlebnisgarten. «Mit dem Birdrace möchten wir zudem auch etwas Werbung für das neue Angebot der kantonalen Birder-Gruppe Nisus machen, das sich an über 12-jährige Jugendliche richtet», erklärt Lea Reusser von der Kommission Nachwuchsförderung von BirdLife Aargau, die zusammen mit Regula Herren den Start- und Zielstand betreut. «Die Finanzierung des Zentrums-Gebäudes ist gesichert. Wir erwarten demnächst die Baubewilligung.»

Im ehemaligen Wohnhaus am Stausee, das jetzt zum Naturzentrum umfunktioniert wird, erläutert Gertrud Hartmeier, die Präsidentin von BirdLife Aargau, den Plan für die Gestaltung der Umgebung. «Der Erlebnisgarten im vorderen Bereich soll mit einem Flachgewässer auch Schulklassen die Möglichkeit geben, aktiv zu werden», sagt sie. Im hinteren Bereich der Parzelle, der im Baurecht von der Hiag übernommen werden konnte, wird eine Fettwiese vermagert, Der Bach, in dem der Biber schon heimisch ist, wird natürlicher gestaltet. Im hintersten Teil der Parzelle werden ein tiefer Weiher und eine Brutwand für den Eisvogel erstellt. Ein so genannter Hide, ein versteckter Unterstand, soll die Beobachtung des ermöglichen, ohne den Vogel zu stören. «Wir hoffen natürlich, dass sich der Eisvogel auch einstellen wird», sagt Gertrud Hartmeier. «Das Gebiet eignet sich aber sehr gut für diesen Vogel.» Für die Eisvogel-Brutwand läuft übrigens (unter www.lokalhelden.ch/brutwand) gegenwärtig eine Crowdfunding-Aktion.

«Passanten» und Stammgäste

Knapp einen Kilometer vom künftigen Naturzentrum entfernt, beim ehemaligen Bunker, betreut Monika Locher einen der sechs Beobachtungsposten des Junior Birdrace. Um die Stative mit den starken Fernrohren hat sich ein Grüppchen Ornithologen versammelt, das allerdings dem Junior-Alter entwachsen ist. «Möchten Sie durchs Fernrohr schauen?», fragt Monika Locher freundlich. «Man sieht gerade sehr schön einen Grossen Brachvogel und daneben Krickenten.» Plötzlich wenden sich die Blicke nach oben. «Eine Mittelmeermöwe», stellt jemand fest. Und die hoch über dem jenseitigen Ufer des Stausees in schöner Formation dahinziehenden Vögel werden schnell als Kormorane identifiziert. Jene schwarzen Gesellen, die ein lieber alter Kollege einst etwas süffisant als «die Vögel der Fischer» betitelt hatte und die sich am Stausee längst heimisch fühlen.

Später, nach Abschluss des zweiten Birdrace, stellt Lea Reusser fest: «Das Wetter hat etwas auf die Beteiligung gedrückt, Das Ergebnis ist aber erfreulich. Eingegangen sind 1600 Franken. Dieser Betrag wird durch die Holcim verdoppelt. Ein Team hat 42 Vogelarten beobachten können.»