Bezirksschule-Dilemma: Jetzt entscheidet der Kanton

Fakt ist: Eine der vier Zurzibieter Bezirksschulen Endingen, Klingnau, Leuggern oder Bad Zurzach schliesst auf August 2022. Ab dann können die vom Kanton geforderten Schülerzahlen nicht mehr gleichzeitig an allen vier Standorten erreicht werden. Nur: Welche Bez es trifft, ist noch immer unklar.

Im Juni stellte der Gemeindeverband Zurzibiet Regio drei Varianten vor. Sie alle haben gemeinsam, dass sowohl das Rheintal als auch das Surbtal und das Aaretal künftig eine komplette Oberstufe erhalten. Je nach Variante schliesst Klingnau oder Leuggern. Weder an der Abgeordnetenversammlung im Juni noch in der folgenden Vernehmlassung konnten sich die Zurzibieter Gemeinden einigen. Die schlechte Nachricht: Jetzt muss der Kanton ein Machtwort sprechen, wie der Gemeindeverband in einer Mitteilung bekannt gibt. Die gute Nachricht: «Eine umfassende Oberstufe in jedem Tal im Zurzibiet ist weiterhin möglich.»

Felix Binder, Präsident von Zurzibiet Regio, ist nicht überrascht, dass sich die Gemeinden auch in der schriftlichen Vernehmlassung nicht auf eine Lösung festlegen konnten. «Es ist unbestritten: Eine Schule muss schliessen. Das ist immer mit Emotionen verbunden.»

Seit fünf Jahren sucht der Verband nach Lösungen. 2017 erlitt das Projekt Oberstufe Aaretal (OSA) Schiffbruch, das die Aaretaler Gemeinden entwickelt hatten: Fünf von acht Gemeinden sagten Nein zum geplanten Oberstufenverband OSA mit dem Bez-Standort in Kleindöttingen. Immerhin schaffte es die von Zurzibiet Regio eingesetzte Arbeitsgruppe, im Juni drei Varianten zu präsentieren, die alle gesetzeskonform wären und umsetzten, was die Vision Zurzibiet von 2011 festhielt: eine Oberstufe mit Real-, Sekundar- und Bezirksschule in allen drei Tälern.