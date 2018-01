"Der Bestatter" ist zurück und mit ihm ein neuer Bösewicht. Es ist der unheimliche Professor Josef Mankovsky, der in der sechsten Staffel der SRF-Erfolgsserie als Guru einen Therapiezirkel betreibt. Seine Anhänger empfängt Mankovsky in einer einer herrschaftlichen Villa, die von einem Park umgeben ist. Während Luc vor dem Tor rumlungert, braust der Professor mit seinem roten Oldtimer-Jaguar über die Auffahrt zu seinem Haus.

In der Serie befindet sich die Villa in der Umgebung von Lenzburg, tatsächlich steht sie in Bad Zurzach. Es ist die ehemalige Direktorenvilla der Firma Solvay. Heute wird sie von Solvay-Standortleiter Michael Odenwald bewohnt.

Für Odenwald war der Dreh vor seinem Wohnhaus eine interessante Erfahrung und eine einmalige Gelegenheit, den deutschen Schauspieler Peter Lohmeyer, welcher den dubiosen Mankovsky spielt, aus der Nähe zu betrachten. «Ich kenne Lohmeyer aus dem 'Tatort'», sagt er. Nun konnte er mit dem Schauspieler zusammen einen Espresso trinken.

Am Haus und der Umgebung wurde für die Dreharbeiten nichts verändert. «Das ist alles so wie immer», sagt Odenwald. Es gefällt ihm, wie der rote Jaguar über die Auffahrt fährt. «Doch der braucht zu viel Sprit», sagt er. Odenwald fährt lieber ein moderneres Auto.

Haus mit unheimlicher Atmosphäre

Eigentlich hätten die Filmer den Bösewicht im Schloss Zurzach, das einer Stiftung gehört, einquartieren wollen. Doch kurz vor Drehbeginn erhielten sie eine Absage und wurden von Bad Zurzach Tourismus auf die Direktorenvilla aufmerksam gemacht.

Bei der Auswahl des Hauses spielten verschiedene Kriterien eine Rolle. «Das Haus sollte wenn möglich im Kanton Aargau stehen. Es musste sich deutlich von den anderen Villen in vorherigen Folgen unterscheiden», teilt die SRF-Medienstelle auf Anfrage mit. Ebenso wichtig war jedoch die Atmosphäre, die es als Anwesen des mysteriösen Professors ausstrahlen musste. «Es musste eine mystische, visuell spannende Umgebung haben.»

Innenaufnahmen wurden in der Villa jedoch keine gemacht, sondern in verschiedenen Gebäuden auf dem Solvay-Areal, zum Beispiel im Obergeschoss des Gasthofs Sodi.

Die gesamte 1. Folge der neuen Bestatter-Staffel zum Nachschauen: