Grosse Gaudi am Dienstagabend auf dem Eisfeld in Döttingen: Zwei Teams aus Klingnau und Döttingen traten zum ersten Eishockey-Derby der beiden Nachbargemeinden an. Initiiert hatten es die FC-Präsidenten Rolf Knecht (Döttingen) und Roger Meier (Klingnau). In den Teams standen Fussballer, Turner und weitere Akteure, die keine Probleme mit der Standfestigkeit auf der glatten Oberfläche haben.

Der Spass stand beim (verregneten) Duell im Vordergrund. «Das Eishockey-Spiel war eine tolle Sache und hat allen Spass gemacht», freut sich Roger Meier. Die Klingnauer konnten das freundschaftlich ausgetragene Prestigederby mit 15:10 für sich entschieden.