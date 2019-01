Als das Traditionsgasthaus Schlüssel in Bad Zurzach Mitte Dezember lichterloh brannte und einen Grosseinsatz der Feuerwehr auslöste, haben fünf Menschen alles verloren. Durch den Brand im Restaurant, bekannt auch als Fleckenbeizli, wurden fünf Zimmer unbewohnbar. Das Pächterehepaar Irene und Marco Chiecchi musste damals mit ansehen, wie ihr Restaurant, das erst kurz zuvor renoviert wurde, ein Raub der Flammen wurde. Im Bezirkshauptort war die Betroffenheit gross. Die Gemeinde organisierte umgehend Unterkunftsmöglichkeiten und stellte die Grundversorgung für die betroffenen Personen sicher. Im Ort hat man sich seither über zusätzliche Unterstützung Gedanken gemacht. Wie sich jetzt zeigt, mit Erfolg. Die beiden Guggenmusiken «Se Barzlis» und «Sänklochfäger» spannen zusammen und veranstalten am 1. Februar ein Benefizkonzert. Es wird von 20 bis 22 Uhr unter dem Motto «Guggensound vs. Feuersbrunst» beim Forum in Bad Zurzach stattfinden. Am Konzert wird es ausserdem eine kleine Festwirtschaft geben.

Ganzer Erlös für die Betroffenen «Der Erlös kommt vollumfänglich den Opfern des Brandes zugute», sagt Beat Rudolf. Der Gemeindeammann von Rietheim gehört zu den Initianten des Anlasses. Rudolf ist selbst ein leidenschaftlicher Guggenmusiker und Mitglied der «Sänklochfäger». Er war zudem als Besitzer einer Schreinerei in die Aufräumarbeiten am «Schlüssel» involviert. «Als ich die Schäden gesehen habe, hat mir das keine Ruhe mehr gelassen.» Für ihn sei schnell klar gewesen, dass man den Betroffenen in irgendeiner Weise helfen müsse. Als langjähriger Guggenmusiker verbindet Rudolf mit dem Gasthof eine emotionale Geschichte. «Der ‹Schlüssel› war für uns Gugger lange wie ein zweites Daheim.» Als die Gruppen von ihren nächtlichen Auftritten und Ausflügen nach Bad Zurzach heimkehrten, machten sie dort Halt und liessen den Abend ausklingen oder erhielten gleich ein Frühstück. Neben den beiden Guggen hat auch das lokale Gewerbe seine Unterstützung zugesichert. Die Gemeinde Bad Zurzach stellt ihrerseits die Infrastruktur zur Verfügung, wie Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner sagt.