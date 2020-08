Beliebtes Ausflugsziel: Das Axporama beim AKW Beznau schliesst Ende Jahr – auch wegen der Kosten

Vom Axporama in Böttstein blickt man über die Aare auf die Beznau-Insel, die in der Nachbargemeinde Döttingen liegt. Gleich neben dem Axporama liegt das über die Region hinaus bekannte Schloss Böttstein , dessen Hotel-Restaurant wegen des Konkurses der Schlosseigentümerin seit Juli 2019 geschlossen ist.

Die Axpo schliesst ihr Besucherzentrum Axporama in Böttstein auf Ende 2020. Der Energiekonzern bestätigt auf Anfrage der AZ einen Bericht der Lokalzeitung "Die Botschaft". Damit endet die Existenz der Informationsstätte nach 47 Jahren. 1973 wurde es von den damaligen Nordostschweizerischen Kraftwerken (NOK) eröffnet: Vier respektive zwei Jahre zuvor waren die beiden Blöcke des Kernkraftwerks Beznau in Betrieb gegangen.

Das Axporama habe in den letzten Jahren zusehends an Frequenz verloren. «Zwar wurde die Ausstellung laufend aktualisiert und ist bei vielen Schulen weiterhin sehr beliebt, aber die sehr verkehrsungünstige Lage des Gebäudes führte zu einem stetigen Rückgang der Besucherzahlen.» Wegen der Coronavirus-Pandemie musste das Axporama zuletzt für mehrere Monate schliessen.

An der Idee des Besucherzentrums hält Axpo dagegen fest. «Mit dem Smart Energy Lab in der Umweltarena Spreitenbach, dem Besucherzentrum des Kernkraftwerks Leibstadt, den Besucher-Angeboten des Pumpspeicherwerks Limmern und den Möglichkeiten für Führungen in diversen weiteren Kraftwerken bietet die Axpo Energieinteressierten weiterhin ein attraktives Programm», führt Sommavilla aus.