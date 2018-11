Markus Birchmeier sprach im Mai 2017 von einem Etappensieg. Der Grosse Rat hatte zugestimmt, das Klingnauer Gebiet Hard/Härdli als Materialabbaugebiet im Richtplan festzusetzen. Eine Tochterfirma der Birchmeier Gruppe, die Kies + Beton AG Zurzibiet, will dort jahrzehntelang Kies abbauen. Die Klingnauer Ortsbürger sollen als Landeigentümer jährlich im Durchschnitt 0,5 Million Franken erhalten. Bis zum Startschuss sind noch drei Etappen zu bewältigen. Als Nächstes steht nun die Teilrevision des Kulturlandplans in der Klingnauer Bau- und Nutzungsordnung (BNO) an. Das Gebiet muss in eine Materialabbauzone umgezont werden. Bis zum 12. Dezember läuft dazu das Mitwirkungsverfahren. Die Unterlagen liegen öffentlich auf. Die Bevölkerung kann sich mit Anliegen bei der Gemeinde einbringen.

Sitz und Steuerpflicht in Klingnau «Das Ziel ist, dass die Einwohnergemeindeversammlung vom Juni 2019 über die Teilrevision entscheiden kann», sagte Stadtammann Reinhard Scherrer an der Infoveranstaltung vom Mittwoch. Nach der Gmeind soll das Baugesuch öffentlich aufgelegt werden. Als letzte Etappe folgt die Betriebsbewilligung. Im schnellsten Fall könnte das schon 2020 der Fall sein. «Bei Abbaubeginn wird die Kies + Beton AG Zurzibiet den Sitz nach Klingnau verlegen und hier Steuern zahlen», sicherte Birchmeier zu. «Wir haben schon jetzt sechs Millionen in das Kieswerk und die Transportflotte investiert», sagt der Unternehmer. «Allein für die Planung mit Materialgutachten und Planung sind es 950'000 Franken.» 100'000 Kubikmeter Kies will Birchmeier jährlich abbauen. Im semimobilen Kieswerk in Döttingen verarbeitet die Tochterfirma schon jetzt diese Menge, knapp 90 Prozent davon für den Eigenbedarf. Die eigenen Rohstoffe schliessen die Wertschöpfungskette. «Das sichert unsere unternehmerische Unabhängigkeit», sagt Birchmeier. Ob und wie viel der Grosskonzern Holcim Lafarge in Zukunft in Böttstein Kies abbauen wird, kümmert Birchmeier deshalb nicht. «Wir haben den Hauptteil des Marktes in der Region übernommen.» Zuvor war Birchmeier Kunde bei der Holcim.