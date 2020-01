Bald sollen es kaum mehr Autos im Flecken geben – Einsprachen gegen «Bahnhofspange»

Am Freitag starten die Bauarbeiten zur Ostumfahrung in Bad Zurzach. Ab Montag, 13. Januar, müssen die Autofahrer deshalb Umwege in Kauf nehmen. Während der ersten Bauphase, die bis September dauert, wird der Schützenweg beim Triumph-Outlet im Abschnitt Breitestrasse bis zur Beckenmoosstrasse komplett gesperrt.

Die Zufahrt in das Breitequartier erfolgt über die Langwies- und Neubergstrasse. Im Bereich der Schule Langwies hat die Gemeinde eine Begegnungszone verfügt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde. Die Fussgängerrampe, die parallel zur Zürcherstrasse unter den Gleisen durchführt, wird ebenfalls gesperrt. Ein Verkehrsdienst sorgt dafür, dass die Fussgänger die Zürcherstrasse sicher queren können, um so zur Fussgängerunterführung bei der Mittskirchstrasse zu gelangen.

In der zweiten Phase, die am 3. Februar startet und bis November dauert, ist auch der Durchgangsverkehr betroffen: Für den Bau des künftigen Knotens Glocke wird die Zürcherstrasse im Bereich zwischen der Einmündung Breitenstrasse auf der Höhe des «Triumphs» bis zum Abzweiger Zollübergang gesperrt. Wer vom Achenberg her in Richtung Rekingen möchte, fährt beim Rathaus geradeaus via Nordumfahrung. (az)