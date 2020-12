Bagger macht Asylcontainer dem Erdboden gleich: «Hygienische Verhältnisse nicht mehr akzeptabel»

31 Jahre lang standen die Asylcontainer am Gäntertweg: Nun macht sie ein Bagger dem Erdboden gleich. Am Mittwoch begannen die Abrissarbeiten, am Freitag sollen sie abgeschlossen werden, wie Gemeindeschreiber Ueli Gantenbein der AZ sagt.

«Die hygienischen Verhältnisse waren nicht mehr akzeptabel und die Infrastruktur sehr abgenutzt», sagt Gantenbein. Der Stadtrat habe deshalb schon Anfang 2019 entschieden, neu alle 18 Asylsuchende in der Gemeinde in Wohnungen respektive Wohngemeinschaften unterzubringen und die Container abzubrechen. In diesen waren jeweils mehrere einzelne Männer untergebracht.

Die Container standen seit 1989 am Gäntertweg, neben Kindergarten und Friedhof. Bis 2012 standen sie noch zirka 50 Meter näher am alten Kindergarten, ehe sie wegen des Neubaus für die dritte Chindsgi-Abteilung gezügelt wurden. (pz)