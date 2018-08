Vor genau einem Jahr war Baden die grösste Festhütte der Schweiz. Während zehn Tagen vergnügten sich über eine Million Besucher an der Badenfahrt. Und mittendrin, beim Schlossbergplatz, stand das viel beachtete «Baumhuus» aus dem Zurzibiet. Als Vorbild der zehn Meter hohen Rondelle diente das weltbekannte Guggenheim-Museum in New York. Der Hintergrund: Der Bau stellte eine Verbindung zu einer Zurzibieter Familie her. Die amerikanische Guggenheim-Dynastie hat ihre jüdischen Wurzeln in Lengnau.

Seither suchte man innerhalb des Gemeindeverbands Zurzibiet Regio nach einer Lösung, wie das Gebäude, oder Teile davon, weiter genutzt werden könnte. «Es gab verschiedene Interessenten», sagt Lengnaus Ammann und OK-Präsident des «Baumhuus», Franz Bertschi. Die Gespräche führten allesamt zu keiner Einigung. Entweder scheiterte es an den finanziellen Vorstellungen oder an den nötigen Bewilligungen, die für das Errichten des Baus nötig sind.