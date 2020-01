Babyboom macht neuen Kindergarten-Pavillon nötig – Lernende mit genialer Idee

Eine lange Schlange bildet sich am Samstag beim Tag der offenen Tür des neuen Kindergarten-Pavillons in Klingnau: Buben und Mädchen stehen an für die rote Rutsche, die vom neuen Pavillon hinab führt. Ihr Jauchzen ist unüberhörbar. Ihre Bäckchen glänzen rot.

Den neuen Pavillon hat die Gemeinde für die vierte Abteilung des Kindergartens erstellt. Er steht auf dem 2012 gebauten Pavillon, in dem die dritte Abteilung unterrichtet wird. Zum Eingang und zur Rutsche führt eine Treppe. Die Rutsche ins Spiel gebracht hatten die Lernenden Dominik Keller und Claudio Galli von der Architeke AG aus Brugg. Diese hat den Bau unter Architekt Beat Klaus realisiert. "Wir wollten ein schönes Erlebnis für die Kinder schaffen", erzählt Dominik Keller, der in Klingnau in Sichtweite des Kindergartens wohnt. Das ist offensichtlich gelungen. Für die Kindergärtler ist die Rutsche genial.

Kinderboom als Auslöser

Die vierte Abteilung des Kindergartens wurde nötig wegen des Babybooms in der Gemeinde. Der Kanton schreibt 25 Kinder als maximale Obergrenze pro Abteilung vor. Zurzeit zählt Klingnau 82 Kindergärtler, Tendenz steigend. Die Kinder werden seit Ende Oktober im neuen Pavillon im Gäntert unterrichtet. Zuvor waren sie in einem Schulzimmer eines Pavillons im Propsteiareal untergebracht.