Ein erneuter Pkw-Aufbruch wurde der Polizei am Mittwoch aus dem östlichen Landkreis Waldshut gemeldet. An einem in Reckingen in der Lindenstrasse über Nacht geparkten VW Golf Cabrio wurde die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen.

In der Ablage war ein Geldbeutel verstaut, den der Täter mitnahm. Darin befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente.

Der Schaden soll sich laut Polizei auf mindestens 500 Euro belaufen. Auch an einem in der Nähe geparkten Jeep stellten die Beamten Beschädigungen fest. Sie lassen darauf schließen, dass auch an diesem Pkw versucht wurde, die Scheibe einzuschlagen.

Derzeit häufen sich solche Pkw-Aufbrüche. «Allein in dieser Woche wurden solche Fälle in Unterlauchringen und Tiengen bekannt. Stets hatte es der Täter auf sichtbar im Fahrzeug abgelegte Wertsachen, in der Regel Geldbörsen, abgesehen», so Polizeisprecher Mathias Albicker.

Die Kantonspolizei Aargau hat derweil nicht mehr Auto-Aubrüche festgestellt. Auch nicht im Bezrik Zurzach, der an das Gebiet in Deutschland angrenzt. «In den letzten beiden Wochen verzeichneten wir jeweils drei Fahrzeugaufbrüche, und dies im ganzen Kantonsgebiet», so Mediensprecherin Barbara Breitschmid.

