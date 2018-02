Eine 35-jährige Autofahrerin war am Montag um 21.45 Uhr mit einem Audi von Full-Reuenthal in Richtung Leuggern unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen geriet sie von der Hauptstrasse und prallte in einen Strommast.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde sie mittelschwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog die Verletzte ins Spital.

Die genaue Unfallursache wird nun abgeklärt. Die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eröffnete eine Untersuchung und ordnete bei der Fahrerin eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm der Kosovarin den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.