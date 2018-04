Vor dem Grenzübergang Koblenz kommt es wegen deutschen Grenzgängern und Schweizer Einkaufstouristen regelmässig zu kilometerlangen Staus. Die Autos und Lastwagen schlängeln sich dann auf der Kantonsstrasse aneinenander bis zum Nachbarort Klingnau.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Töff-Fahrer den Vorteil seines schmalen Fahrzeuges nutzt, um sich an der stehenden Kolonne vorbeizudrängen. Und dass sich Autofahrer im Stau dazu entscheiden, aus der Schlange auszuscheren. Um zurückzufahren oder einen anderen Weg über die Grenze zu suchen.

Doch diese Manöver sind nicht ungefährlich, wie sich letzten Freitag gezeigt hat: Zwischen Klingnau und Koblenz kam es zu einem Zusammenstoss. Ein Motorradfahrer überholte die stehenden Fahrzeuge und kollidierte mit einem Auto, das aus der Kolonne ausscherte, um zu wenden. Der Töff-Fahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog ihn ins Spital.

Doch wer war verantwortlich für den Unfall? Dürfen Töff-Fahrer die Kolonne rechts liegen lassen? Dürfen die Autofahrer im Stau auf der Kantonsstrasse wenden?

«Bei diesem Unfall trifft den Motorradfahrer eine Mitschuld», sagt Barbara Breitschmid, Mediensprecherin der Kantonspolizei, auf Anfrage der AZ.

Auch bei Stau hätte er, wie es das Strassenverkehrsgesetz vorschreibt, seinen Platz in der Kolonne beibehalten müssen. So steht in Artikel 47: «Wenn der Verkehr angehalten wird, haben die Motorradfahrer ihren Platz in der Fahrzeugkolonne beizubehalten.» Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Busse rechnen.