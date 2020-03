Ausserordentlich ruhige Gemeindeversammlung – Vorlagen im Eiltempo durchgewunken

Es liegt in der Natur der Sache, dass an ausserordentlichen Gemeindeversammlungen in der Regel über strittige Geschäfte abgestimmt wird. Nicht so am Montagabend in Mehrzweckhalle Rietwis in Lengnau. Die beiden Traktanden wurden im Eiltempo, in gut einer halben Stunde präsentiert, kurz diskutiert und schliesslich darüber abgestimmt.

Dass die Versammlung überhaupt stattfand, ist in Zeiten des Corona-Virus alles andere als selbstverständlich. Im Kanton Zürich sagten in dieser Woche beispielsweise mehrere Gemeinden ihren Anlass ab. In Lengnau stand die Durchführung nicht zur Diskussion. Man traf aber entsprechende Vorkehrungen. Der Gemeinderat wies darauf hin, dass kranke Personen nicht teilnehmen dürften. Das Gleiche galt für Menschen, die nebst Fieber über Husten und Atembeschwerden klagen. Ausserdem waren die Sitzreihen grosszügiger gestuhlt, als sonst üblich. Ammann Franz Bertschi (SVP) erklärte überdies, dass Social Distancing gelte – Handbegrüssung und Verabschiedung fielen weg.

Trotz der Restriktionen liessen es sich 136 Personen (von 1869 Stimmberechtigten) nicht nehmen, um über den Kauf einer Liegenschaft im Dorfzentrum sowie einen Zusatzkredit für die Entsorgungs- und Bushaltestelle Dorf zu befinden. Beide Geschäfte waren unbestritten. Beim Hauskauf gab es fünf Gegenstimmen, beim Zusatzkredit drei. Das Ergebnis unterliegt noch dem fakultativen Referendum. Für die definitive Beschlussfassung wären 374 Stimmen nötig gewesen. Dann war Schluss: Franz Bertschi erklärte die Versammlung für beendet – verbunden mit dem Wunsch, dass alle gesund bleiben mögen und man sich im Juni an der nächsten Gmeind wiedersehe.