Ragout und Härdöpfelstock oder Penne alla Nonna, dazu ein Glas Wein oder Bier – das Publikum in der Mehrzweckhalle Rietwise stimmt sich wohlgelaunt darauf ein, was sich da über den Wolken abspielen wird. Auf der offenen Bühne jedenfalls stehen in Reih› und Glied grüne Stühle, die unschwer dem Innern eines Flugzeugs zuzuordnen sind. Das neue Stück trägt ja auch den Titel «Flug CJ 2152» und prompt trudeln die unterschiedlichsten Passagiere ein. Einige davon benehmen sich allerdings sehr absonderlich und – auch seltsam – kommen einem bekannt vor.

Das Rätsel wird umgehend gelöst: Mit ihnen haben die treuen Zuschauer vom Theater Lengnau vor Jahresfrist im Stück «Ned ganz Hundert» Freundschaft geschlossen, als sie als Insassen einer psychiatrischen Klinik das Publikum zum Kugeln vor Lachen brachten.

Nun sind sie unterwegs nach Mallorca, gelten sie doch als therapiert. Was jedoch nicht heisst, dass ihre Neurosen verschwunden sind. Im Gegenteil: Der Sauberkeitswahn von Hans (Daniel Moser) ist ebenso unverändert, wie die nymphomanischen Züge von Paula (Barbara Lüscher); die Angstneurotikerin Viola (Jenny Schüpbach) kommt mit Iwan, einem Papyrus im Topf, an Bord und die Harmonie süchtige Beatrice (Diana Patrizio) tritt von einem Fettnäpfchen ins andere. Für das Wohl auch der weiteren relativ «normalen» Passagieren, sorgt Beschäftigungstherapeut Rolf (Marcel Schattmann) als Maître de Cabine.



In «Ned ganz Hundert» aus der Feder der Deutschen Autorin Winnie Abel, hatte die seit Jahren in Lengnau schauspielerisch brillierende Diana Patrizia 2018 ihr Debüt als Regisseurin gegeben und diese Aufgabe bravourös gelöst. Auch diesmal hat sie inszeniert und erneut eine tragende Rolle. Darüber hinaus glänzt sie zusammen mit «Tarzan» Steven Weill artistisch in einer Strapaten-Nummer. Vor allem aber: Patrizio hat auch das Stück geschrieben: «Flug CJ 2152» erlebt eine äusserst abenteuerliche, irre Reise, die in einem Absturz mitten in einem Dschungel mit halizogenen Pflanzen, gespenstischen Erscheinungen, wilden Eingeborenen und den Bau eines Souvenir-Shops gipfelt.

Zu wenig Pointen

Die Idee einer Fortsetzung der letztjährigen Produktion mag ja originell sein. Allerdings haben die vielfältigen Talente von Diana Patrizio beim Stückschreiben ein Ende. Aus einem Tohuwabohu von schrägen, Einfällen wird noch lange keine Komödie. Umso weniger, wenn dramaturgische Logik und zumindest einigermassen nachvollziehbare Entwicklungen fehlen, die Dialoge uninspiriert sind und einen Mangel an Pointen aufweisen.



Bei aller Achtung vor Patrizios Schaffenskraft: Nebst Beruf und Familie als Autorin, Regisseurin, Schauspielerin, Artistin und Maskenbildnerin in Personalunion eine Produktion auf die Bühne zu bringen, kann nicht gut gehen. Resultat ist eine unausgegorene «Holzhammer»-Inszenierung. Glücklicherweise ist es aber dem Talent, der grossen Spielfreude und der vorwiegend langjährige Bühnen-Erfahrung der Mitwirkenden, sowie erneut dem mitreissenden Bühnenbild von Marc Freiermuth zu verdanken, dass sich das Publikum streckenweise gut amüsiert und am Ende die, bei allen Vorbehalten enorme Leistung mit grossem Beifall belohnt.